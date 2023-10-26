Навіщо Шойгу завищує втрати української авіації - ISW

Заява про збиті за останні п'ять днів 24 українські літаки сильно перебільшена.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив учора, 25 жовтня, що російські війська за останні п'ять днів збили 24 українські літаки, інформує ZN.ua .

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Інститут вивчення війни ISW вважає це твердження перебільшеним. На думку дослідників, військове керівництво РФ намагається подати російські операції успішними шляхом завищення українських втрат.

Російський блогер, на якого посилається ISW, розкритикував цифру Шойгу. Він зазначив, що російські війська кілька разів знищили б усі українські ВПС з початку повномасштабного вторгнення в Україну, якби звіти Міноборони Росії про втрати української авіації були точними.