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2023-10-26
Навіщо Шойгу завищує втрати української авіації - ISW
Заява про збиті за останні п'ять днів 24 українські літаки сильно перебільшена.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив учора, 25 жовтня, що російські війська за останні п'ять днів збили 24 українські літаки, інформує
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook
Інститут вивчення війни ISW
Російський блогер, на якого посилається ISW, розкритикував цифру Шойгу. Він зазначив, що російські війська кілька разів знищили б усі українські ВПС з початку повномасштабного вторгнення в Україну, якби звіти Міноборони Росії про втрати української авіації були точними.
Іван Шевчук, ZN.ua