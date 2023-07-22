Зеленський: Кримський міст – наша ціль, яка має бути нейтралізована

Президент України зазначив, що Росія збудувала цей об'єкт всупереч міжнародному праву.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що наша держава вважає міст через Керченську протоку своєю законною ціллю, оскільки російські війська використовують його для постачання зброї для продовження війни на українській території. Цю ціль треба нейтралізувати, заявив глава країни під час Аспенського безпекового форуму, інформує ZN.ua .

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"Кримський міст є не просто логістичним шляхом. Це дорога, яка використовується для підтримки війни боєприпасами на щоденній основі. Вона мілітаризує Кримський півострів. Для нас зрозуміло, що цей ворожий об'єкт, побудований поза межами закону, поза межами міжнародного права та всіх норм. Тому зрозуміло, що це наша ціль. І будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована", – пояснив Зеленський.

Він також нагадав, що Україна прагне звільнити від окупантів весь Крим, тому що це суверенна територія нашої держави.