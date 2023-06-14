На саміті НАТО США запропонують Україні ізраїльську модель безпеки — NYT

Це не ті гарантії, які хоче отримати Україна.

США хочуть запропонувати Україні на саміті НАТО "ізраїльську" модель безпеки. Про це повідомляє NYT з посиланням на неназваних осіб в адміністрації Джо Байдена, інформує ZN.ua.

За словами американських посадовців, ідея полягає в тому, щоб переконати Путіна, що потік зброї Києву не припиниться. Також цим рішенням хочуть прибрати частину політики з епізодичних дебатів про те, скільки допомоги надати в Україні в найближчі шість місяців або рік.

В той же час зазначається, що це не є тими гарантіями безпеки, яких прагне президент Зеленський. Деякі союзники України стверджують, що тільки членство в НАТО і захист обіцянкою колективної оборони можуть гарантувати безпеку країни. Однак вони в той же час хочуть, щоб для членства України був встановлений графік виключно після припинення війни.

Як відзначається, кілька американських офіційних осіб на чолі з держсекретарем Ентоні Блінкеном вважають, що адміністрація Байдена буде змушена вказати більш конкретний шлях України до членства, навіть якщо не буде визначена дата.

Як відомо, Ізраїль має 10-річні зобов'язання в галузі безпеки зі Сполученими Штатами, хоча для України цей термін може бути меншим. США зобов'язані підтримувати країну Близького сходу військовою технікою та фінансами.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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