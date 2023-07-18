Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії

Чорноморську зернову угоду можна продовжити в тристоронньому форматі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що зернову угоду можна продовжити, незважаючи на вихід із неї Росії. Зокрема, президент заявив, що направив листи президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога в тристоронньому форматі, інформує ZN.ua .

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"Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Це потрібно для всіх у світі. І кожен, хто підтримає, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану... Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною та ООН – залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста", - зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент нагадав, що за час дії зернової угоди майже 33 мільйони тонн агропродукції було експортовано до 45 держав світу. 60% обсягів пішли в країни Африки та Азії. Зокрема, це Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Судан, а також пішли і в Китай , і в Індію, і в Бангладеш, в Індонезію, в Пакистан, Ірак, Ліван, Ємен.