Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії

Чорноморську зернову угоду можна продовжити в тристоронньому форматі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що зернову угоду можна продовжити, незважаючи на вихід із неї Росії. Зокрема, президент заявив, що направив листи президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога в тристоронньому форматі, інформує ZN.ua.

Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії
© https://www.president.gov.ua/

"Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Це потрібно для всіх у світі. І кожен, хто підтримає, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану... Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною та ООН – залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста", - зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент нагадав, що за час дії зернової угоди майже 33 мільйони тонн агропродукції було експортовано до 45 держав світу. 60% обсягів пішли в країни Африки та Азії. Зокрема, це Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Судан, а також пішли і в Китай, і в Індію, і в Бангладеш, в Індонезію, в Пакистан, Ірак, Ліван, Ємен.

Як повідомлялося, 17 липня Росія заявила про припинення угоди щодо експорту українського зерна. Глава МЗС Дмитро Кулеба розпочав в штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо цього питання.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Велика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резервВелика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резерв
Ердоган у серпні зустрінеться з Путіним і обговорить «зернову угоду», з якої РФ сьогодні вийшлаЕрдоган у серпні зустрінеться з Путіним і обговорить «зернову угоду», з якої РФ сьогодні вийшла
США продовжуватимуть чинити економічний тиск на Росію, а українці тиснутимуть на полі бою – СалліванСША продовжуватимуть чинити економічний тиск на Росію, а українці тиснутимуть на полі бою – Салліван
Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без РосіїЗеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Польща не планує відкликати посла з РосіїПольща не планує відкликати посла з Росії
У Єврокомісії засудили вихід Росії із "зернової угоди"У Єврокомісії засудили вихід Росії із "зернової угоди"
Ердоган у серпні зустрінеться з Путіним і обговорить «зернову угоду», з якої РФ сьогодні вийшлаЕрдоган у серпні зустрінеться з Путіним і обговорить «зернову угоду», з якої РФ сьогодні вийшла
У МЗС Китаю закликали продовжити "зернову угоду"У МЗС Китаю закликали продовжити "зернову угоду"
Україна забезпечить реальну свободу й захищеність усієї Європи від російського терору – ЗеленськийУкраїна забезпечить реальну свободу й захищеність усієї Європи від російського терору – Зеленський
У Туреччині розповіли, чому підтримують розширення НАТОУ Туреччині розповіли, чому підтримують розширення НАТО
Зеленський та Байден зустрінуться у ВільнюсіЗеленський та Байден зустрінуться у Вільнюсі
Україна заслуговує бути в Альянсі – ЗеленськийУкраїна заслуговує бути в Альянсі – Зеленський
Kyodo: Кішіда та Зеленський зустрінуться на полях саміту НАТОKyodo: Кішіда та Зеленський зустрінуться на полях саміту НАТО
Стефанішина: Ще не прийнято остаточного рішення щодо того, чи поїде Зеленський на саміт НАТОСтефанішина: Ще не прийнято остаточного рішення щодо того, чи поїде Зеленський на саміт НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости