Зеленський запропонував ідею доктрини для України. Її перший пункт — перемога у війні

Він повторив, що наша країна не залишить російським окупантам "жодної частинки" своєї території.

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього виступу у ВР розповів, що наша країна сама повинна визначитися з тим, членом якого альянсу вона хоче стати.У своїй промові він також наголосив, що важливо, аби була національна згода щодо того, якою в Україні бачать перемогу у війні, інформує ZN.ua.

Зеленський запропонував ідею доктрини для України. Її перший пункт — перемога у війні
© https://www.president.gov.ua/

Тож він запропонував ідею доктринидля України, в якій першим пунктом стане питання перемоги.

"Коли говоримо про перемогу України у цій війні, війні за свободу і незалежність, ми говоримо конкретно. Перемога України - це звільнення від російської окупації всієї нашої території. Жодної частинки України ми не залишимо ворогу", - сказав він.

Зеленський розповів, з чого, на його думку, повинна складатися перемога. Йдеться про вигнання з української території російських військових формувань, найманців та бойовиків, повернення громадян, які були захоплені в російський полон або силою депортовані, відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів без будь-яких обмежень суверенних прав України.

"Україна сама обиратиме альянси для себе та свого майбутнього. Очевидно в ЄС, очевидно в НАТО. Ми маємо бути свідомі, що шлях до головного до нашої перемоги - важкий. Зараз ще поки ніхто не може сказати, коли ми пройдемо його до кінця. Але повинна бути національна згода щодо визначення нашої перемоги", - сказав Зеленський.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
У США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок УкраїніУ США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок Україні
Українка в Німеччині подала позов проти російських військовихУкраїнка в Німеччині подала позов проти російських військових
Бразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиківБразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиків
Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народуХорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбіЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі
Блок рекламы


Похожие новости
Сусідні країни захочуть бачити українські війська на своїй території – ЗеленськийСусідні країни захочуть бачити українські війська на своїй території – Зеленський
Практична підтримка України та сюрприз: Столтенберг і Каллас інтригують за два тижні до саміту НАТОПрактична підтримка України та сюрприз: Столтенберг і Каллас інтригують за два тижні до саміту НАТО
Посол України в Ізраїлі пояснив, що могло змінити позицію Єрусалиму щодо візиту Нетаньяху в КиївПосол України в Ізраїлі пояснив, що могло змінити позицію Єрусалиму щодо візиту Нетаньяху в Київ
Дуда підтримує скасування обмежень на імпорт ЄС з України: коли це може статисяДуда підтримує скасування обмежень на імпорт ЄС з України: коли це може статися
Президент Польщі прибув до столиці УкраїниПрезидент Польщі прибув до столиці України
В Росії почали приймати заяви про відмову від громадянства УкраїниВ Росії почали приймати заяви про відмову від громадянства України
НАТО час перестати озиратися на кволого Путіна, як це вже зробили всередині РФ. Адже це абсурдно — президент УкраїниНАТО час перестати озиратися на кволого Путіна, як це вже зробили всередині РФ. Адже це абсурдно — президент України
Литва придбала для України два ЗРК NASAMSЛитва придбала для України два ЗРК NASAMS
Росія заслуговує лише на поразку й трибунал: Зеленський про теракт в КраматорськуРосія заслуговує лише на поразку й трибунал: Зеленський про теракт в Краматорську
Китай не проти виходу України на кордони 1991 року — посол КНР в ЄСКитай не проти виходу України на кордони 1991 року — посол КНР в ЄС
Последние новости
Подгружаем последние новости