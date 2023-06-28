Зеленський запропонував ідею доктрини для України. Її перший пункт — перемога у війні

Він повторив, що наша країна не залишить російським окупантам "жодної частинки" своєї території.

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього виступу у ВР розповів, що наша країна сама повинна визначитися з тим, членом якого альянсу вона хоче стати. У своїй промові він також наголосив, що важливо, аби була національна згода щодо того, якою в Україні бачать перемогу у війні, інформує ZN.ua .

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Тож він запропонував ідею доктринидля України, в якій першим пунктом стане питання перемоги.

"Коли говоримо про перемогу України у цій війні, війні за свободу і незалежність, ми говоримо конкретно. Перемога України - це звільнення від російської окупації всієї нашої території. Жодної частинки України ми не залишимо ворогу", - сказав він.

Зеленський розповів, з чого, на його думку, повинна складатися перемога. Йдеться про вигнання з української території російських військових формувань, найманців та бойовиків, повернення громадян, які були захоплені в російський полон або силою депортовані, відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів без будь-яких обмежень суверенних прав України.

"Україна сама обиратиме альянси для себе та свого майбутнього. Очевидно в ЄС, очевидно в НАТО. Ми маємо бути свідомі, що шлях до головного до нашої перемоги - важкий. Зараз ще поки ніхто не може сказати, коли ми пройдемо його до кінця. Але повинна бути національна згода щодо визначення нашої перемоги", - сказав Зеленський.