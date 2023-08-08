Папа Римський закликав шукати "креативні способи" припинити війну в Україні

Понтифік також засудив ріст інвестицій у виробництво зброї.

Папа Римський Франциск під час візиту до Португалії дорікнув Європі у тому, що країни не пропонують "креативних способів" припинити війну в Україні. Про це повідомляє Vatican News, інформує ZN.ua.

Папа Римський закликав шукати
© Getty Images

"Ми пливемо бурхливими хвилями океану історії та спостерігаємо нестачу відважних шляхів до миру. Дивлячись із сердечними почуттями на Європу, на характерний для неї дух діалогу, хочеться запитати: куди ж ти пливеш, якщо не пропонуєш світові шляхів миру, креативних способів припинити війну в Україні та численні конфлікти, які кров'ю обагряють світ?", – зазначив Франциск.

Глава Святого Престолу засудив ріст інвестицій у виробництво зброї, зазначивши, що це призводить до "виснаження автентичного людського капіталу: освіти, охорони здоров'я, держави загального добробуту".

Понтифік додав, що мріє про Європу, "яка використовує свої величезні таланти для врегулювання конфліктів".

Раніше Папа Римський Франциск вже закликав прикласти "творчі зусилля" задля миру в Україні. Папа Франциск також закликав заглушити "солістів війни".


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Військові Нацгвардії, що збивають дрони над Київщиною, заявили ЗМІ про недоплатиВійськові Нацгвардії, що збивають дрони над Київщиною, заявили ЗМІ про недоплати
Керівників навчального центру Нацгвардії викрили на безпідставному нарахуванні собі "бойових" доплатКерівників навчального центру Нацгвардії викрили на безпідставному нарахуванні собі "бойових" доплат
Ударами по портах Росія хоче переконати Захід вступити з нею у переговори — полковник ЧерникУдарами по портах Росія хоче переконати Захід вступити з нею у переговори — полковник Черник
Ісландія має намір розширити свою дипломатичну присутність в УкраїніІсландія має намір розширити свою дипломатичну присутність в Україні
Україну розміновуватимуть за допомогою вітчизняного обладнання — є спроможності і потенціалУкраїну розміновуватимуть за допомогою вітчизняного обладнання — є спроможності і потенціал
Блок рекламы


Похожие новости
Ісландія має намір розширити свою дипломатичну присутність в УкраїніІсландія має намір розширити свою дипломатичну присутність в Україні
Україні вирішувати, як вести цю війну – Держдепартамент США, коментуючи атаку дронів на "Москва-Сіті"Україні вирішувати, як вести цю війну – Держдепартамент США, коментуючи атаку дронів на "Москва-Сіті"
В Україні загинули четверо добровольців з БілорусіВ Україні загинули четверо добровольців з Білорусі
Посол Канади в Україні завершує свою дипломатичну місіюПосол Канади в Україні завершує свою дипломатичну місію
Остін закликав російське керівництво проінструктувати свої війська щодо дотримання законів небаОстін закликав російське керівництво проінструктувати свої війська щодо дотримання законів неба
В Україні більше не буде селищ міського типуВ Україні більше не буде селищ міського типу
Папа Франциск закликав «братів представників російської влади» відновити «зернову угоду»Папа Франциск закликав «братів представників російської влади» відновити «зернову угоду»
Опалювальний сезон в Україні буде дуже важким, - Офіс президентаОпалювальний сезон в Україні буде дуже важким, - Офіс президента
Президент ПАР закликав Путіна повернутися до «зернової угоди»Президент ПАР закликав Путіна повернутися до «зернової угоди»
РФ зможе продовжувати війну у такому ж темпі ще довго – розвідка ЕстоніїРФ зможе продовжувати війну у такому ж темпі ще довго – розвідка Естонії
Последние новости
Подгружаем последние новости