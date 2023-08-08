Папа Римський закликав шукати "креативні способи" припинити війну в Україні

Понтифік також засудив ріст інвестицій у виробництво зброї.

Папа Римський Франциск під час візиту до Португалії дорікнув Європі у тому, що країни не пропонують "креативних способів" припинити війну в Україні. Про це повідомляє Vatican News, інформує ZN.ua .

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"Ми пливемо бурхливими хвилями океану історії та спостерігаємо нестачу відважних шляхів до миру. Дивлячись із сердечними почуттями на Європу, на характерний для неї дух діалогу, хочеться запитати: куди ж ти пливеш, якщо не пропонуєш світові шляхів миру, креативних способів припинити війну в Україні та численні конфлікти, які кров'ю обагряють світ?", – зазначив Франциск.

Глава Святого Престолу засудив ріст інвестицій у виробництво зброї, зазначивши, що це призводить до "виснаження автентичного людського капіталу: освіти, охорони здоров'я, держави загального добробуту".

Понтифік додав, що мріє про Європу, "яка використовує свої величезні таланти для врегулювання конфліктів".

Раніше Папа Римський Франциск вже закликав прикласти "творчі зусилля" задля миру в Україні. Папа Франциск також закликав заглушити "солістів війни".