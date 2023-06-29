Геноцид російської артилерії триває: у Генштабі розповіли, скільки техніки та військових РФ втратила учора

Наші захисники знищили систему ППО ворога та літак.

Учора ЗСУ ліквідували ще 680 російських військових. Після цього загальна кількість втрат армії ворога серед особового складу зросла до 227 780 "двохсотих". Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

Геноцид російської артилерії триває: у Генштабі розповіли, скільки техніки та військових РФ втратила учора
© Минобороны РоSSии/t.me

Загальна кількість втрат Росії станом на 29 червня:

  • танків ? 4038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ? 7857 (+10) од,
  • артилерійських систем – 4116 (+27) од,
  • РСЗВ – 627 (+0) од,
  • засоби ППО ? 388 (+1) од,
  • літаків – 315 (+1) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14),
  • крилаті ракети ? 1261 (+0),
  • кораблі /катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6) од,
  • спеціальна техніка ? 569 (+6).


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
У США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок УкраїніУ США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок Україні
Українка в Німеччині подала позов проти російських військовихУкраїнка в Німеччині подала позов проти російських військових
Бразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиківБразильська компанія заперечила можливість поставок Україні легких штурмовиків
Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народуХорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
ЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбіЗСУ підняли український прапор на Курдюмівській дамбі
Блок рекламы


Похожие новости
Китай вимагає скасування санкцій як умову для переговорів із США на рівні військових — BloombergКитай вимагає скасування санкцій як умову для переговорів із США на рівні військових — Bloomberg
Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народуХорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Українка в Німеччині подала позов проти російських військовихУкраїнка в Німеччині подала позов проти російських військових
У США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок УкраїніУ США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок Україні
Шмигаль про контрнаступ: "Ми цінуємо кожне життя наших військових. Це забере час"Шмигаль про контрнаступ: "Ми цінуємо кожне життя наших військових. Це забере час"
Oryx порахував втрати техніки з початку війни: РФ втратила утричі більше за УкраїнуOryx порахував втрати техніки з початку війни: РФ втратила утричі більше за Україну
У Міноборони розповіли, скільки ЗСУ знищили танкових батальйонів РФУ Міноборони розповіли, скільки ЗСУ знищили танкових батальйонів РФ
Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українцівПарламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українців
ЗСУ наступають попри перевагу росіян в авіації та артилерії – МалярЗСУ наступають попри перевагу росіян в авіації та артилерії – Маляр
Чутки про холеру в Україні: в МОЗ розповіли про готовність боротися з епідемієюЧутки про холеру в Україні: в МОЗ розповіли про готовність боротися з епідемією
Последние новости
Подгружаем последние новости