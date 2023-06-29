Геноцид російської артилерії триває: у Генштабі розповіли, скільки техніки та військових РФ втратила учора

Наші захисники знищили систему ППО ворога та літак.

Учора ЗСУ ліквідували ще 680 російських військових. Після цього загальна кількість втрат армії ворога серед особового складу зросла до 227 780 "двохсотих". Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Загальна кількість втрат Росії станом на 29 червня: