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2023-06-29
Геноцид російської артилерії триває: у Генштабі розповіли, скільки техніки та військових РФ втратила учора
Наші захисники знищили систему ППО ворога та літак.
Учора ЗСУ ліквідували ще 680 російських військових. Після цього загальна кількість втрат армії ворога серед особового складу зросла до 227 780 "двохсотих". Про це пише
© Минобороны РоSSии/t.me
Загальна кількість втрат Росії станом на 29 червня:
- танків ? 4038 (+2) од,
- бойових броньованих машин ? 7857 (+10) од,
- артилерійських систем – 4116 (+27) од,
- РСЗВ – 627 (+0) од,
- засоби ППО ? 388 (+1) од,
- літаків – 315 (+1) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14),
- крилаті ракети ? 1261 (+0),
- кораблі /катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6) од,
- спеціальна техніка ? 569 (+6).
Вікторія Хмілевська, ZN.ua