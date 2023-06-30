"Київ поза межою": Ляшко пояснив, від чого залежатиме зона ураження у разі радіаційної аварії на ЗАЕС

Глава МОЗ також надав поради щодо виконання рекомендацій, які будуть надані в разі теракту Росії.

Якщо російські окупанти підуть на вчинення ядерного теракту на території Запорізької атомної електростанції, то зона його впливу сформується в залежності від кліматичних умов, які визначають напрям руху радіоактивного пилу і прогнозуються щоранку, і характеру аварії. Але поточні оцінки свідчать, що місто Київ не відчує наслідків, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв’ю на телеканалі "Ми – Україна", інформує ZN.ua.
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Він пояснив, що в разі здійснення теракту армією РФ, органи державної влади, у тому числі МОЗ, оголосять, що треба зробити першочергово – у країні вже "чітко відпрацювали" питання того, як буде відбуватися комунікація, у тому числі з використанням відповідних систем оповіщення.

"Зараз по цих прогнозах, які є, Київ поза межою впливу. Однак ми повинні також чітко розуміти – давайте робити все можливе, щоб запобігти цьому теракту. Оце ключове завдання, яке потрібно робити. Друге – не створювати паніки і штучного ажіотажу", – наголосив Ляшко.

Він додав, що в разі будь-якої надзвичайної ситуації важливо дослухатися наданих саме в той період часу інструкцій, оскільки вони будуть прив’язані до обставин конкретної події і радіаційного моніторингу. Глава МОЗ додав: "Це ми проходили за багатьох уже надзвичайних ситуацій. Коли стається ситуація, є рекомендації – вони і їх чітке дотримання і рятують життя".

Водночас Ляшко зазначив, що до радіаційної аварії неможливо підготуватися так, щоб захистити всі 100% людей. У разі ворожого теракту влада планує вживати низку заходів для захисту максимальної кількості громадян у зоні потенційного ураження.


Максим Царук, ZN.ua





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