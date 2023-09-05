Кулеба розповів, чому в умовах війни неможливо провести вибори

Глава МЗС нагадав, що зараз мільйони українців знаходяться за кордоном, і їм треба дати право проголосувати.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про складнощі проведення виборів в нашій державі в умовах повномасштабної війни. Про це повідомляє France 5, інформує ZN.ua.

Кулеба розповів, чому в умовах війни неможливо провести вибори
© Дмитро Кулеба/Twitter

"Проблема не в тому виграє президент Зеленський наступні вибори чи не виграє. Питання в іншому. Відповідно до нашого законодавства, не можна проводити вибори в умовах воєнного часу", – зазначив голова української дипломатії

За його словами, зараз мільйони українців знаходяться за кордоном, і їм треба дати право проголосувати.

"Щоб весь Париж, наприклад, не був заблокований чергою українців, які стоятимуть перед посольством, щоб проголосувати. Є проблема грошей. Всі ці проблеми мають бути вирішені для того, щоб провести вибори", – додав він.

Нагадаємо, чинний президент України Володимир Зеленський заявляв, що планує брати участь у президентських виборах в Україні в 2024 році, щоб залишитися на другий термін, якщо їх все ж таки вдасться організувати. На це глава держави натякнув під час інтерв’ю одному з португальських телеканалів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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