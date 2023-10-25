У Раді анонсували створення кадрового резерву медиків

Медики працюватимуть на деокупованих територіях.

В Україні планують створити резерв медичних працівників для роботи на деокупованих територіях. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у Facebook , інформує ZN.ua .

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«Мешканці майбутніх деокупованих територій будуть забезпечені якісною медичною допомогою. Наразі МОЗ разом із партнерами працює над створенням кадрового резерву працівників сфери охорони здоров’я для роботи на звільнених територіях. Нещодавно відповідну постанову ухвалив Уряд», – розповів депутат.

Він додав, що такий резерв буде створено в електронній системі. Користувачами стануть працівники, зареєстровані у ній і зараховані до резерву.

«Кожен медик матиме особистий кабінет, тобто профіль, за допомогою якого зможе обмінюватися документами та інформацією з іншими користувачами. Система буде взаємодіяти з іншими державними ресурсами. Наприклад, з Єдиною державною електронною базою з питань освіти для отримання відомостей про фаховість медпрацівників. Також у системі збиратиметься актуальна інформація про кадрову потребу на деокупованих територіях», – підкреслив Радуцький.

Депутат додав, що процес залучення медиків до допомоги колегам розпочався під час ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. За його словами, понад 250 медиків-добровольців приїжджали до закладів Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

Михайло Радуцький зазначив, що усього виявили бажання допомогти підтримати медиків територій, які постраждали внаслідок підриву дамби, понад 1 тис. спеціалістів. Найбільше – із Волинської, Тернопільської, Полтавської, Закарпатської областей та міста Києва.