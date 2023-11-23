Швейцарія підтримала створення Спецтрибуналу для Росії
За останні місяці ця ініціатива отримала підтримку 38 країн, зокрема Франції, Німеччини, Норвегії, Гватемали, Японії та Канади.
Міністерство закордонних справ Швейцарії ухвалило рішення підтримати створення Спеціального трибуналу для засудження російських злочинів. Про це
Країна підтвердила своє членство в основній групі країн, які виступають за створення трибуналу. Швейцарія твердо переконана, що агресія проти України не повинна залишитися безкарною.
У МЗС розповіли, що держави, які виступають за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, вже кілька місяців збираються в рамках основної групи держав. Їхні колективні зусилля спрямовані на вироблення рішень щодо практичного оформлення трибуналу, включно з його форматом, місцем розташування і методами роботи.
За останні місяці ця ініціатива отримала підтримку 38 країн, зокрема Франції, Німеччини, Норвегії, Гватемали, Японії та Канади.
Ідею створення такого трибуналу публічно підтримали також Україна, Європейський Союз і Нідерланди.
У дипломатичному відомстві зауважили, що хоча Міжнародний кримінальний суд (МКС) має повноваження переслідувати воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні в Україні, він не має юрисдикції щодо "злочину агресії" в цьому конфлікті, оскільки ані Росія, ані Україна не ратифікували договір про створення цього суду.