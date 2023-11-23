Швейцарія підтримала створення Спецтрибуналу для Росії

За останні місяці ця ініціатива отримала підтримку 38 країн, зокрема Франції, Німеччини, Норвегії, Гватемали, Японії та Канади.

Швейцарія підтримала створення Спецтрибуналу для Росії
© Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Швейцарії ухвалило рішення підтримати створення Спеціального трибуналу для засудження російських злочинів. Про це повідомляє офіційний сайт відомства, інформує ZN.ua.

Країна підтвердила своє членство в основній групі країн, які виступають за створення трибуналу. Швейцарія твердо переконана, що агресія проти України не повинна залишитися безкарною.

У МЗС розповіли, що держави, які виступають за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, вже кілька місяців збираються в рамках основної групи держав. Їхні колективні зусилля спрямовані на вироблення рішень щодо практичного оформлення трибуналу, включно з його форматом, місцем розташування і методами роботи.

За останні місяці ця ініціатива отримала підтримку 38 країн, зокрема Франції, Німеччини, Норвегії, Гватемали, Японії та Канади.

Ідею створення такого трибуналу публічно підтримали також Україна, Європейський Союз і Нідерланди.

У дипломатичному відомстві зауважили, що хоча Міжнародний кримінальний суд (МКС) має повноваження переслідувати воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні в Україні, він не має юрисдикції щодо "злочину агресії" в цьому конфлікті, оскільки ані Росія, ані Україна не ратифікували договір про створення цього суду.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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