Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді

Колишній депутат поширював антиукраїнську пропаганду.

?Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому народному депутату від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа — за життя" Вадиму Рабіновичу. Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує ZN.ua.

Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді
© Опозиційна платформа - ЗА ЖИТТЯ/Facebook

За даними правоохоронців, ексдепутат поширював серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропаганду. Рабінович у своїх публічних виступах та інтерв’ю маніпулятивно та неоднозначно висловлювався. Це завдавало шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України, а також несло загрозу для її державної, економічної та інформаційної безпеки.

Пропаганда Рабіновича грала на користь РФ та сприяла ворогу досягати своїх цілей. Також діяльність Рабіновича забезпечувала РФ ідеологічну допомогу у здійсненні підривної діяльності проти України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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