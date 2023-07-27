Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді
Колишній депутат поширював антиукраїнську пропаганду.
?Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому народному депутату від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа — за життя" Вадиму Рабіновичу. Про це
За даними правоохоронців, ексдепутат поширював серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропаганду. Рабінович у своїх публічних виступах та інтерв’ю маніпулятивно та неоднозначно висловлювався. Це завдавало шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України, а також несло загрозу для її державної, економічної та інформаційної безпеки.
Пропаганда Рабіновича грала на користь РФ та сприяла ворогу досягати своїх цілей. Також діяльність Рабіновича забезпечувала РФ ідеологічну допомогу у здійсненні підривної діяльності проти України.