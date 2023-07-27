Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді

Колишній депутат поширював антиукраїнську пропаганду.

?Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому народному депутату від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа — за життя" Вадиму Рабіновичу. Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує ZN.ua .

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За даними правоохоронців, ексдепутат поширював серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропаганду. Рабінович у своїх публічних виступах та інтерв’ю маніпулятивно та неоднозначно висловлювався. Це завдавало шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України, а також несло загрозу для її державної, економічної та інформаційної безпеки.