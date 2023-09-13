У Міноборони Румунії повідомили про виявлення уламків, ймовірно, дрону-камікадзе

Країна відправила на місце падіння уламків один вертоліт ВПС для проведення попередніх досліджень.

Міністерство оборони Румунії заявило про падіння, ймовірно, елементів ударного дрону РФ на територію країни після того, як армія РФ атакувала дронами-камікадзе портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області, поблизу румунського кордону, інформує ZN.ua .

"Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії в середу, 13 вересня, близько 11:30, в районі сел Нуферу і Вікторія. Уламки, які могли бути від дрона, розлетілися на кілька десятків метрів", - йдеться в повідомленні.

Влада Румунії відправила в цей район гелікоптер ВПС зі спеціалізованою командою на борту для проведення попередніх досліджень на місцях та збору зразків для експертиз.