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2023-09-13
У Міноборони Румунії повідомили про виявлення уламків, ймовірно, дрону-камікадзе
Країна відправила на місце падіння уламків один вертоліт ВПС для проведення попередніх досліджень.
Міністерство оборони Румунії
"Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії в середу, 13 вересня, близько 11:30, в районі сел Нуферу і Вікторія. Уламки, які могли бути від дрона, розлетілися на кілька десятків метрів", - йдеться в повідомленні.
Влада Румунії відправила в цей район гелікоптер ВПС зі спеціалізованою командою на борту для проведення попередніх досліджень на місцях та збору зразків для експертиз.
Анна Конюченко, ZN.ua