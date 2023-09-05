В Раді пропонують обмежити можливості відстрочки для студентів, що здобувають другу вищу освіту

Відстрочка залишиться, але не для всіх.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким передбачено зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що передбачають скасування відстрочки від призову під час мобілізації для деяких студентів, що здобувають другу вищу освіту після 30 років, інформує ZN.ua .

Зміни до законодавства передбачають звільнення від мобілізації тих студентів, які здобувають освітній ступінь за денною чи дуальною формами навчання, який вищий за раніше здобутий рівень освіти (ступінь магістра після бакалавра, а не додатково ще один диплом бакалавра), якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення претендентом на освіту 30-річного віку, а також звільнення від мобілізації передбачено для докторантів, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Також відстрочку від мобілізації отримають працівники установ професійної освіти з-поміж осіб чоловічої статі віком до 60 років.

У пояснювальній записці автори законопроєкту аргументують свої поправки до законодавства тим, що з початку повномасштабної війни значна кількість військовозобов'язаних використала можливість здобуття освіти, щоб уникнути призову, і вступили у 2022-2023 роках до навчальних закладів для здобуття освіти рівної або навіть рівнем нижче вже отриманої.

За даними в пояснювальній записці, йдеться про 106,8 тисяч чоловіків призовного віку, які почали здобувати освіту рівнозначну або нижчу за рівень попередньої освіти минулого року та 74 тисячі новоспечених студентів цього року.