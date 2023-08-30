Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"

Йдеться про Галину Довгополу, яку затримали в листопаді 2019 року.

Постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, в інтерв'ю журналістці ZMINA Наталії Адамович для ZN.UA, розповіла про історію кримчанки Галини Довгополої, якій росіяни інкримінують "Державну зраду", інформує ZN.ua.

Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у
© Тамила Ташева / Facebbok

"Звісно, що ми слідкували за цієї справою з самого початку. Галину Довгополу затримали в листопаді 2019 року. Через статтю "Державна зрада" справа була під грифом "таємно" з боку Російської Федерації. Жінку називали "секретною шпигункою", – розповіла Ташева.

За її словами, Галина дуже гідно витримала все те, що було з нею під час суду й транспортування з Криму, не зрадила Україні. Жінка пише такі сильні листи з ув'язнення, навіть після повномасштабного вторгнення використовує дуже патріотичну лексику: "Україна-мати" тощо.

"Це напрочуд мужня жінка. Зараз пані Галина дуже схудла. Вже в ув'язненні вона отримала гастрит, під час депортації до російської в'язниці обморозила пальці ніг. Ситуація з нею дуже складна. Звичайно, ми намагаємося слідкувати за цією справою із залученням українських правозахисників. Зокрема, комунікуємо із Кримською правозахисною групою, беремо в них інформацію, щоб розуміти, в якому стані перебуває жінка", – зазначила представниця президента.

Ташева повідомила, що через секретність справи пані Галини будь-яких матеріалів ми, на жаль, не бачили.

"Знаю, що вона уродженка Бахчисарая. Залишилась одна в Криму на момент ув'язнення, своїх доньку та онуку умовила переїхати з півострова", – додала вона.

За її словами, Коли Довгополу ув’язнили, першою чергою були спроби комунікувати з рідними.

"Вони шукали адвоката, але, повторюсь, це одна з найвтаємниченіших справ серед політв’язнів. Звісно, що ми наполягаємо на її звільненні. Але поки що так само, як і інших бранців Кремля, не звільняють", – сказала представниця Зеленського у Криму.

Нагадаємо, також постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявляла, що навіть в умовах повномасштабної війни, Україна намагається підтримувати політв’язнів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"
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