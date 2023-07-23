Уряд Південної Кореї планує дозволити бізнесменам відвідувати Україну для реалізації проектів із відновлення — Yonhap

З лютого минулого року уряд Південної Кореї зберігає заборону на поїздки до України.

Уряд Південної Кореї планує дозволити бізнесменам країни поїздки в Україну для реалізації проектів із реконструкції, повідомляє Yonhap .

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Це рішення стало частиною заходів, які уряд Південної Кореї вживає після того, як президент Юн Сок Йоль здійснив несподіваний візит в Україну на початку цього місяця і пообіцяв надати пакет допомоги у сфері безпеки, гуманітарної підтримки та реконструкції.

З лютого минулого року уряд Південної Кореї зберігає заборону на поїздки до України, але планує у виняткових випадках дозволити бізнесменам візити до країни для участі в програмах післявоєнної реконструкції, заявили чиновники.

Це не перший випадок, коли Сеул дозволяє корейському бізнесу в'їзд до країни, в якій триває війна.

У 2007 році уряд Південної Кореї запровадив заборону на поїздки до Іраку, але представники корейських компаній подорожували до країни, використовуючи у виняткових випадках свої паспорти.

Цього тижня Корейська асоціація міжнародної торгівлі планує провести зустріч між представниками Міністерства торгівлі, будівельних, інфраструктурних та енергетичних компаній, зацікавлених у проектах з відновлення України.

За словами чиновників, під час зустрічі, запланованої на вівторок, 25 липня, може бути підняте питання про дозвіл на візити в Україну.