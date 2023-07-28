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2023-07-28
Шойгу поїхав до Північної Кореї, щоб просити зброю – Білий дім
Путін шукає контакти для допомоги у війні проти України.
Координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі розповів, що у межах візиту до Північної Кореї міністр оборони Російської Федерації Сєргєй Шойгу закликав КНДР надати Росії зброю на тлі труднощів на фронті. Про це
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"Це не секрет... Путін звертається до інших країн за допомогою та підтримкою у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає деякі контакти з Північною Кореєю", – зазначив Кірбі.
Михайло Яровенко, ZN.ua