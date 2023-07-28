Шойгу поїхав до Північної Кореї, щоб просити зброю – Білий дім

Путін шукає контакти для допомоги у війні проти України.

Координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі розповів, що у межах візиту до Північної Кореї міністр оборони Російської Федерації Сєргєй Шойгу закликав КНДР надати Росії зброю на тлі труднощів на фронті. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує ZN.ua.

Шойгу поїхав до Північної Кореї, щоб просити зброю – Білий дім
© Скріншот Youtube

"Це не секрет... Путін звертається до інших країн за допомогою та підтримкою у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає деякі контакти з Північною Кореєю", – зазначив Кірбі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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