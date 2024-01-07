Суд виніс вирок головному кату «Ізоляції» Денису Куліковському

Початок виконання вироку рахували з дня його затримання СБУ.

Шевченківський райсуд Києва виніс вирок Денису Куліковському («Паличу») – екскерівнику катівні «Ізоляція», що в окупованому Донецьку. Йому присудили 15 років в’язниці з конфіскацією майна, передає «Суспільне».

Суд виніс вирок головному кату «Ізоляції» Денису Куліковському
© Гюндуз Мамедов / Twitter

Початок виконання вироку рахували з 9 листопада 2021 року. Саме того дня контррозвідники СБУ затримали Куліковського у Києві.

У розробці оперативників колишній керівник донецької катівні перебував понад рік. Також правоохоронці встановили особи 45 катів «Ізоляції», справи щодо восьми підозрюваних направлені до суду.

Сам Куліковський у суді визнав провину та повідомив, що шкодує про скоєне. Ймовірно, підозрюваний у воєнних злочинах розраховував на пом'якшення покарання.

«Ізоляція» – це російська катівня в Донецьку, утворена після того, як у 2014 році місто окупувала РФ. Вона розташована на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. До того, як росіяни перетворили «Ізоляцію» в секретну в’язницю, там працював мистецький простір з однойменною назвою. Так звані вироки, за якими утримувані перебувають в «Ізоляції», виносять незаконні «суди» підтримуваного РФ незаконного збройного формування «ДНР». Переважно в «Ізоляції» утримують проукраїнських полонених.

У цій секретній в’язниці окупантів людей катували електрострумом через статеві органи, забивали у трунах, морили голодом, ґвалтували, ламали кістки, імітували розстріл, змушували тяжко працювати та використовували інші тортури.





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