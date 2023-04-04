Майору військово-медичної академії, який два роки тому збив трьох курсанток, ухвалили вирок

Шевченківський районний суд Києва визнав винним майора Української військово-медичної академії Володимира Холодного, який у 2020 році збив трьох першокурсниць військової медичної академії. Суддя Антоніна Кваша присудила Холодному шість років за гратами. Крім того, йому заборонили на 3 роки водити транспортні засоби і присудили 249 тисяч гривень витрат на лікування потерпілих. Про це повідомляє "Судовий реортер" .

Слухання справи у суді тривало 2 роки.

Як повідомлялося, у серпні 2020 року начальник курсу факультету підготовки військових лікарів майор Володимир Холодний за кермом автомобіля Toyota Prius збив трьох курсанток, які прийшли отримувати військову форму. Внаслідок наїзду двом дівчатам ампутували по одній кінцівці.

Холодного за два тижні до аварії перевели на роботу з військової частини до Академії на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів. У день ДТП він перебував у відпустці, але приїхав на роботу, щоб допомогти отримати речі для курсантів.