Комісія ООН, яка не знайшла ознак геноциду в Україні, розповіла, як росіяни катують наших громадян
Що таке "дзвінок Путіну"?
Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні розповіла, що росіяни, беручи в полон громадян нашої країни, змушують їх проходити сеанс з денацифікації, їх жорстко б'ють та уражають струмом з допомогою військового телефона - останнє називається "дзвінок Путіну". Про це
Застосування тортур, відзначають у документі, є повсюдним та систематичним. Російська влада жорстко поводиться з людьми, яких утримує і на тимчасово окупованих територіях, і на території Росії.
"Особливо жорстокі катування застосовувалися щодо діючих або колишніх військовослужбовців українських Збройних сил та пов’язаних з ними осіб, зокрема їх родичів", - йдеться в доповіді.
За словами комісії, жертвами катувань також стали:
- місцеві чиновники;
- правоохоронці;
- працівники Запорізької АЕС;
- цивільні особи з проукраїнськими поглядами.
"Тортури зазвичай поєднувалися з тривалими допитами. Жертвам часто зв’язували руки чи надягали наручники, зв’язували ноги, закривали очі капюшоном або зав’язували стрічкою, одягали мішки або щось із речей на голову", - додали в комісії.
Самі військовополонені розповіли, що росіяни називали їх "нацистами", "фашистами" та "терористами". Українців б'ють прикладами й кийками, до наших громадян застосовують електрошокери, їх ґвалтують та змушують протягом тривалого часу перебувати на холоді.
Комісія також встановила, що на територіях, які перебували під тривалим контролем Росії, та в більш постійних місцях ув’язнення застосовувалися додаткові методи тортур.
"Одним із таких методів було ураження електричним струмом за допомогою військового телефона, відомого як "тапік", підключеного до електричного кабелю з затискачами на ногах, пальцях або статевих органах чоловіків. Нападники називали це "дзвінком Леніну" або "дзвінком Путіну", - йдеться в доповіді.