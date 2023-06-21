В Івано-Франківську отримав вирок чоловік з Донецька за публічні заклики приєднуватись до окупантів

Його засудили на сім років позбавлення волі.

В Івано-Франківському суді до семи років ув'язнення засудили донеччанина за заклики до повалення влади та підтримку окупаційної влади. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує ZN.ua.

В Івано-Франківську отримав вирок чоловік з Донецька за публічні заклики приєднуватись до окупантів

Засудженим є 49-річний житель Донецька, який з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну публічно підтримав дії країни-агресора. Він неодноразово розміщував на своїй сторінці у соцмережі антиукраїнські публікації та визнавав правомірною так звану «спецоперацію», возвеличував російських військових.

Чоловік закликав українців приєднатися до РФ, звільнившись силовим шляхом від «злочинної влади і фашистів». Захоплені окупантами міста називав визволеними та возвеличував загиблих російських військових як героїв, яких «новоросія буде пам’ятати» за захист народу від «нацистської хунти».

У грудні 2022 року його затримали співробітники СБУ та суд взяв його під варту. Суд ухвалив агітатору обвинувальний вирок за:

  • заклики до насильницького повалення конституційного ладу (ч. 2 ст. 109 КК України);
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України);
  • поширення матеріалів із визнанням правомірною збройної агресії РФ та глорифікацію її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Зрадника засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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