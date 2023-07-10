Одна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – Маслов

Голова парламентського комітету з питань правової політики про посилення за корупційні правопорушення у судовій системі.

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Покарання позбавленням волі на 10-15 років в умовах українських виправних установ уже є доволі суворим, тому в проекті закону №9438 про посилення відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення в судовій системі початково не вносили норму про довічне ув’язнення за такі проступки, розповів в інтерв’ю ZN.UA «В Україні судова гілка влади апріорі є залежною» голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов, інформує ZN.ua .

Коментуючи запити в суспільстві про недостатність запропонованого покарання, яке діятиме при цьому лише на період воєнного стану та впродовж року після нього, Маслов зазначив, що одна річ — говорити, а інша — на практиці вирішувати долю людини й виносити такий вирок.

«Гадаю, в умовах наших виправних установ відсидіти 10 чи 15 років — це вже суворе покарання. Але якщо під час розгляду законопроєкту буде пропозиція розглянути довічне ув’язнення за такі злочини під час війни, ми її розглянемо», - сказав він редакторці відділу політики Інні Ведерніковій.

При цьому Маслов зазначив, що законопроектом буде посилена відповідальність для всіх фігурантів кримінального провадження - і тих, хто пропонує судді хабар, і тих, хто за хабар обіцяє вплинути на ухвалення судового рішення.

«Неважливо, хто ти — суддя, адвокат, прокурор, помічник судді, бізнесмен чи представник влади. Всім, хто хоче купити судове рішення, під час воєнного стану загрожуватиме до 15 років позбавлення волі», - додав він.