Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Уельсу ухвалив відповідне рішення.

Посольство України в Британії подякувало уельському парламенту, який визнав Голодомор геноцидом українського народу. Відповідну заяву предстаництво нашої держави опублікувало на своїй сторінці у Twitter, інформує ZN.ua.

Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу
© Василь Артюшенко, ZN.UA

"Ми вдячні парламенту Уельсу та міністру конституції Уельсу Міку Антоніву за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом проти українців", – зазначили у посольстві.

У Посольстві зазначили, що це важлива віха у відновленні історичної справедливості та підвищенні обізнаності про мільйони невинних жертв.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проголосувала за визнання Голодомору актом геноциду українського народу. Рішення ухвалили 73 голосами "за" і одним "проти".

Голодомор визнали геноцидом українського народу також парламенти Британії, Люксембергу, Словенії, Франції, Хорватії, Нідерландів, Італії та інші: загалом – майже 30 країн світу, а також Європейський парламент.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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