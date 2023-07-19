Іран заявив про готовність постачати зброю до Південної Америки

Зокрема, йдеться про співпрацю з Болівією.

Міністр оборони Ірану, бригадний генерал Мохаммад Реза Аштіані, та його болівійський колега Едмундо Новілло Агілар провели зустріч у Тегерані в неділю. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim, інформує ZN.ua.

Іран заявив про готовність постачати зброю до Південної Америки
© unsplash.com/ashkfor121

Міністр озвучив готовність Ірану задовольнити потреби Болівії в захисті та надати їй "передові оборонні технології для протидії всім загрозам". "Ми віримо, що зміцнення взаємних відносин у сфері оборони посилить стримувальну силу болівійського уряду", – додав він.

Аштіані наголосив на "стратегічній необхідності" просування двосторонніх відносин між країнами, які включатимуть оборонну співпрацю. Також він закликав до "пильності та єдності" проти спільних ворогів Ірану та Болівії.

Глава болівійської делегації в свою чергу заявив про наміри співпрацювати з Іраном у боротьбі з наркобізнесом, забезпеченні безпеки, у науковій та оборонній сферах.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"Кулеба закликав Росію "припинити грати в голодні ігри"
Велика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резервВелика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резерв
Ердоган у серпні зустрінеться з Путіним і обговорить «зернову угоду», з якої РФ сьогодні вийшлаЕрдоган у серпні зустрінеться з Путіним і обговорить «зернову угоду», з якої РФ сьогодні вийшла
США продовжуватимуть чинити економічний тиск на Росію, а українці тиснутимуть на полі бою – СалліванСША продовжуватимуть чинити економічний тиск на Росію, а українці тиснутимуть на полі бою – Салліван
Блок рекламы


Похожие новости
Тарнавський заявив, що ЗСУ вибивають окупантів та мають певний успіх на таврійському напрямкуТарнавський заявив, що ЗСУ вибивають окупантів та мають певний успіх на таврійському напрямку
На саміті ЄС – Латинської Америки 59 країн затвердили декларацію у зв'язку з війною в УкраїніНа саміті ЄС – Латинської Америки 59 країн затвердили декларацію у зв'язку з війною в Україні
Іранська "поліція моралі" відновила патрулювання після придушення протестівІранська "поліція моралі" відновила патрулювання після придушення протестів
Воллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворилиВоллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворили
«Бавовна» в Ростовській області: Губернатор заявив про збиту ракету та пошкодження«Бавовна» в Ростовській області: Губернатор заявив про збиту ракету та пошкодження
Ердоган заявив, що зустрінеться наступного місяця з ПутінимЕрдоган заявив, що зустрінеться наступного місяця з Путіним
Росіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – ДмитрашківськийРосіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – Дмитрашківський
Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброюПольща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю
Про що говорив Шойгу з главою Міноборони Ірану: ISW про продаж винищувачів та систем ППОПро що говорив Шойгу з главою Міноборони Ірану: ISW про продаж винищувачів та систем ППО
Президент Кенії заявив, що Світовий банк та МВФ є "заручниками" багатих країнПрезидент Кенії заявив, що Світовий банк та МВФ є "заручниками" багатих країн
Последние новости
Подгружаем последние новости