Іран заявив про готовність постачати зброю до Південної Америки

Зокрема, йдеться про співпрацю з Болівією.

Міністр оборони Ірану, бригадний генерал Мохаммад Реза Аштіані, та його болівійський колега Едмундо Новілло Агілар провели зустріч у Тегерані в неділю. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim , інформує ZN.ua .

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Міністр озвучив готовність Ірану задовольнити потреби Болівії в захисті та надати їй "передові оборонні технології для протидії всім загрозам". "Ми віримо, що зміцнення взаємних відносин у сфері оборони посилить стримувальну силу болівійського уряду", – додав він.

Аштіані наголосив на "стратегічній необхідності" просування двосторонніх відносин між країнами, які включатимуть оборонну співпрацю. Також він закликав до "пильності та єдності" проти спільних ворогів Ірану та Болівії.

Глава болівійської делегації в свою чергу заявив про наміри співпрацювати з Іраном у боротьбі з наркобізнесом, забезпеченні безпеки, у науковій та оборонній сферах.