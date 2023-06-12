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2023-06-12
ЗСУ звільнили ще два населені пункти – Міноборони
При цьому в місцях, де українські військові тримають оборону, жодної позиції сьогодні не втрачено.
Збройні сили України деокупували населені пункти Благодатне і Макарівка в Донецькій області,
© Facebook/Генштаб ЗСУ
За її словами, на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії.
"Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м", - сказала Маляр.
Крім того, на півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів.
На напрямках, де наші війська в обороні, сьогодні жодної позиції не втрачено, уточнила чиновниця.
Анастасія Дейна, ZN.ua