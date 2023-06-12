ЗСУ звільнили ще два населені пункти – Міноборони

При цьому в місцях, де українські військові тримають оборону, жодної позиції сьогодні не втрачено.

Збройні сили України деокупували населені пункти Благодатне і Макарівка в Донецькій області, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує ZN.ua.

ЗСУ звільнили ще два населені пункти – Міноборони
© Facebook/Генштаб ЗСУ

За її словами, на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії.

"Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м", - сказала Маляр.

Крім того, на півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів.

На напрямках, де наші війська в обороні, сьогодні жодної позиції не втрачено, уточнила чиновниця.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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