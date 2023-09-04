Під Бахмутом ЗСУ вже звільнили майже 50 кв. кілометрів – Маляр
У Міноборони розповіли про ситуацію на бахмутському напрямку протягом минулого тижня.
Сили оборони вже звільнили майже 50 кв. кілометрів українських територій під Бахмутом. Зокрема минулого тижня ЗСУ очистили від окупантів ще 3 кв. кілометри,
«Загалом звільнено під Бахмутом 47 кв.км. Протягом минулого тижня звільнена площа збільшена на 3 кв.км», – зазначила Маляр.
Вона додала, що на бахмутському напрямку росіяни захищаються та намагаються стримати просування українських військових. Спроби відновити втрачені позиції в окупантів провалюються. Мова йде про відбиті у ворога позиції у районах Кліщіївки, Курдюмівки, Озарянівки Донецької області. ЗСУ своєю чергою, за словами Маляр, мають пені успіхи в районі Кліщіївки.
Раніше в ЗСУ повідомили, що тактика армії РФ на бахмутському напрямку незмінна – окупанти вдаються до контратак та намагаються відновити втрачені там позиції