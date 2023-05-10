ЗСУ звільнили понад два кілометри території Бахмута — Абдула

Українські військові взяли в полон окупантів.

Українські захисники звільнили понад два кілометри Бахмута Донецької області, заявив командир підрозділу розвідників "Terra" у складі тактичної групи "Азов" Микола (Абдула) Волохов у коментарі "Еспресо".

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