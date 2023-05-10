ЗСУ звільнили понад два кілометри території Бахмута — Абдула

Українські військові взяли в полон окупантів.

Українські захисники звільнили понад два кілометри Бахмута Донецької області, заявив командир підрозділу розвідників "Terra" у складі тактичної групи "Азов" Микола (Абдула) Волохов у коментарі "Еспресо".

ЗСУ звільнили понад два кілометри території Бахмута — Абдула
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"Зараз вже можна казати, що Сили оборони звільнили понад 2 км території Бахмута. Досягла цього результату 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ у складі якої веде бойові дії підрозділ "Terra". 1-й штурмовий батальйон і 2-й штурмовий батальйон у наступі за підтримки 1-го та 2-го механізованих батальйонів. Перемололи велику кількість росіян, є полонені", - наголосив Абдула, інформує ZN.ua.


Анна Конюченко, ZN.ua





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