Одеського воєнкома Борисова уже звільнили – Гуменюк

Рішення прийняли на ставці верховного головнокомандувача.

Начальника Територіального центру комплектування Одеської області Євгена Борисова, у сім’ї якого знайшли віллу в Іспанії, звільнили з посади рішенням ставки верховного головнокомандувачі, заявила ефірі «24 каналу» голова пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк, інформує ZN.ua.

Одеського воєнкома Борисова уже звільнили – Гуменюк
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«Рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, ухвалене 23 червня, реалізували: полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області», – зазначила вона.

Гуменюк додала, що зараз відбувається процедура передачі посади, а обовязки Борисова виконуватиме його заступник, доки компетентне командування не призначить нового керівника.

Також на разі над справою працюють правоохоронні органи, які формують доказову базу, а Оперативне командування «Південь», за словами Гуменюк, не втручається у роботу та надає їм всю необхідну інформацію.

Минулого тижня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сім?я начальника одеського воєнкома Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Зокрема на матір Борисова в Іспанії зареєстрована вілла за понад $3 мільйони та Мерседес В класу 2022 року випуску ціною від $100 тисяч, на дружину — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, на тещу — позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. Загальна вартість майна Борисових складає €4,5 мільйона.


Ірина Знась, ZN.ua





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