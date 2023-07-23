Війська РФ продовжать ракетні удари по півдню, бо ще не досягли своїх цілей — Гуменюк

Рівень загрози для південних областей залишається надзвичайно високим.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що російські окупаційні війська продовжать тероризувати південні області України ракетними атаками, оскільки ще не досягли поставлених цілей, інформує ZN.ua .

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"Південні регіони продовжують бути під прицілом ворога, оскільки вони ще не вибороли те, за що починали боротьбу... Вони хотіли перегляду зернової угоди на їхню користь, щоб прерогатива була за ними, домінування в Чорному морі за ними і попутно послаблення санкцій", - наголосила Гуменюк.

За її словами, в Чорному морі залишається один ракетоносій. Речниця попередила, що окупанти вдавалися до тактики, коли атакували Україну з бухти, не виводячи ракетоносій на бойове чергування. Рівень загрози для півдня залишається надзвичайно високим.

Росіяни вдарили по Одеській області щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Вони застосували "Калібри", "Онікси", Х-22, а також "Іскандер-К" та балістичні "Іскандер-М".