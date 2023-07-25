Одеського ексвоєнкома Борисова, підозрюваного за трьома статтями, відправили під варту
Для зловмисника визначили розмір застави, яку за нього можуть сплатити.
Суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області Євгену Борисову, підозрюваному в незаконному збагаченні, нез’явленні на службу та ухиленні від військової служби, повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram, інформує
Ексвоєнкому призначили тримання під арештом протягом 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень для виходу з-під варти.
Минулого тижня Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало "обґрунтований" висновок про незаконне збагачення колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова на суму в близько 188 мільйонів гривень. 24 липня працівники Державного бюро розслідування затримали його в Києві.
Раніше повідомлялося, що зловживання одеського воєнкома Борисова дозволили йому назбирати щонайменше на віллу в Іспанії, офіс за 80 млн грн та новий Мерседес за 8 млн грн для своїх мами та дружини. Служба безпеки України підтвердила, що члени родини чиновника фактично є доларовими мультимільйонерами.