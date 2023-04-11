Під час окупації став «поліцейським народної міліції»: На 12 років за ґрати відправили колаборанта з Ізюма

Зраднику всього 21 рік.

Суд відправив на 12 років за ґрати 21-річного мешканця Ізюма на Харківщині, який під час окупації міста працював на ворога, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Зокрема, зрадник прийняв пропозицію росіян та став «поліцейським патрульно-постової служби» у псевдоправоохоронному органі — так званій «Народній міліції м. Ізюм», інформує ZN.ua.

Під час окупації став «поліцейським народної міліції»: На 12 років за ґрати відправили колаборанта з Ізюма
© Прокуратура Херсонської області

«Суд визнав винним 21-річного чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна», – зазначили в прокуратурі.

24 жовтня минулого року правоохоронці затримали колаборанта на Харківщині в порядку ст. ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою), 615 (Особливий режим досудового розслідування та продовження строків тримання під вартою під час судового провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України) Кримінального процесуального кодексу.





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