Ірландія передала Хорватії підозрюваного у воєнних злочинах серба, який переховувався 16 років

Його підозрюють у незаконних затриманнях, ув’язненнях, допитах та іншому жорстокому поводженню з мирними хорватами.

Ірландія екстрадувала до Хорватії підозрюваного у воєнних злочинах часів війни за незалежність 1991-1995 років Воїслава Бузаковича, який нібито був членом воєнізованого угруповання самопроголошеної Республіки Сербська Країна і переховувався 16 років. Про це повідомляє BBC, інформує ZN.ua .

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Хорватія звинуватила Воїслава Бузаковича в жорстокому поводженні з мирним населенням під час війни в Югославії протягом шести місяців між 1991-1992 роками, зокрема у незаконних затриманнях, ув’язненнях, допитах та іншому жорстокому поводженню з мирними жителями села Петрівці, неподалік Вуковара, під час сербської окупації.

Видання зазначає, що Бузакович переховувався в Ірландії упродовж 15 років. Але в липні 2021 року хорватська влада видала європейський ордер на його арешт. Затримано його було 1 лютого цього року, а вже 30 березня його екстрадували, про що стало відомо лише зараз. Там він постане перед судом.