Ірландія передала Хорватії підозрюваного у воєнних злочинах серба, який переховувався 16 років
Його підозрюють у незаконних затриманнях, ув’язненнях, допитах та іншому жорстокому поводженню з мирними хорватами.
Ірландія екстрадувала до Хорватії підозрюваного у воєнних злочинах часів війни за незалежність 1991-1995 років Воїслава Бузаковича, який нібито був членом воєнізованого угруповання самопроголошеної Республіки Сербська Країна і переховувався 16 років. Про це повідомляє BBC, інформує
Хорватія звинуватила Воїслава Бузаковича в жорстокому поводженні з мирним населенням під час війни в Югославії протягом шести місяців між 1991-1992 роками, зокрема у незаконних затриманнях, ув’язненнях, допитах та іншому жорстокому поводженню з мирними жителями села Петрівці, неподалік Вуковара, під час сербської окупації.
Видання зазначає, що Бузакович переховувався в Ірландії упродовж 15 років. Але в липні 2021 року хорватська влада видала європейський ордер на його арешт. Затримано його було 1 лютого цього року, а вже 30 березня його екстрадували, про що стало відомо лише зараз. Там він постане перед судом.
25 червня 1991 року Хорватія оголосила незалежність від Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія. Це викликало незадоволення у хорватських сербів і ті у відповідь проголосили Республіку Сербська Країна.
Серби провели невизнаний моноетнічний референдум про вихід зі складу Хорватії та приєднання до Республіки Сербської – також невизнаного самопроголошеного державного утворення на території Боснії і Герцеговини. Сербів-сепаратистів підтримувала Югославська Народна Армія (ЮНА).
25 серпня 1991 року сербські окупаційні війська оточили прикордонне хорватське місто Вуковар. Розпочалась одна з найкривавіших битв війни хорватської війни за незалежність. Облога міста тривала 87 днів. Битва закінчилася поразкою місцевого підрозділу Хорватської національної гвардії, великим спустошенням Вуковара та численними вбивствами і переслідуваннями хорватського населення. У кривавій битві за Вуковар загинуло від 2 900 до 3 600 осіб. Серби вчиняли масові вбивства цивільного населення, переважно хорватів. Жертвами різанини під Вуковаром стали понад 260 цивільних і військових.