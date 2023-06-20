Депутатку Київради Ар'єву відправили під цілодобовий арешт із браслетом

До цього вона була лише під нічним арештом.

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід із нічного на цілодобовий домашній арешт із браслетом депутатці Київської міської ради Ярині Ар'євій, яку підозрюють у вчиненні ДТП під дією наркотичних речовин, повідомила Київська міська прокуратура, інформує ZN.ua .

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Рішення було ухвалено судом 19 червня на підставі апеляційної скарги столичної прокуратури, яку задовільнив частково.

Також Ар'єва зобов’язана не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання, а також здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Арешт триватиме до 22 липня 2023 року.

Ярині Ар'євій висунута підозра у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Ще 27 листопада 2022 року Ар?єва збила в Києві на нерегульованому пішохідному переході жінку. Потерпіла дістала численних травм: переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

23 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 20:00 до 06:00 год.

Що ж стосується вживання наркотичних речовин, то восени вона не заперечувала в поліції, що дійсно вживала марихуану, яку їй дала подруга. Однак після набуття справою розголосу заявила, що це неправда. Натомість в прокуратурі заявили про наявність відповідного медичного висновку, який підозрювала сама ж і підписала.