Президент ПАР: Саміт БІРКС відбудеться в офлайн форматі, попри ордер на арешт Владіміра Путіна

БРІКС – це об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що саміт БРІКС відбудеться очно, попри ордер на арешт російського президента Владімра Путіна МКС, який ПАР юридично зобов’язана виконувати. Про це повідомляє Barrons, інформує ZN.ua.

Президент ПАР: Саміт БІРКС відбудеться в офлайн форматі, попри ордер на арешт Владіміра Путіна
© Скріншот Youtube

Глава ПАР підтвердив, що наступного місяця саміт БРІКС, на який запрошено Путіна, буде "фізичним", попри ордер на арешт російського лідера.

"Саміт БРІКС наближається, і ми завершуємо наші дискусії щодо формату", – зазначив Рамафоса, додавши, що це буде "фізична" зустріч.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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