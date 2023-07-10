Президент ПАР: Саміт БІРКС відбудеться в офлайн форматі, попри ордер на арешт Владіміра Путіна

БРІКС – це об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що саміт БРІКС відбудеться очно, попри ордер на арешт російського президента Владімра Путіна МКС, який ПАР юридично зобов’язана виконувати. Про це повідомляє Barrons, інформує ZN.ua .

© Скріншот Youtube

Глава ПАР підтвердив, що наступного місяця саміт БРІКС, на який запрошено Путіна, буде "фізичним", попри ордер на арешт російського лідера.

"Саміт БРІКС наближається, і ми завершуємо наші дискусії щодо формату", – зазначив Рамафоса, додавши, що це буде "фізична" зустріч.