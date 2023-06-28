Замголови Тернопільської ОВА арештували із правом застави
Він є одним із підозрюваних у справі про вимагання хабаря.
Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро 28 червня арештував із правом внесення застави одного із заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації,
Підозрюваному у вимаганні хабаря передбачено тримання під вартою до 26 серпня з альтернативою внесення понад 800 тис. гривень. Його, ще одного заступника голови Тернопільської ОВА та голову Тернопільської обласної ради було викрито напередодні на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.
В НАБУ не повідомили імені підозрюваного, однак у справі проходять голова Тернопільської облради Михайло Головко, перший заступник голови Тернопільської ОВА Ігор Дем'янчук та заступник голови ОВА Ігор Гайдук.