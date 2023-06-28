Замголови Тернопільської ОВА арештували із правом застави

Він є одним із підозрюваних у справі про вимагання хабаря.

Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро 28 червня арештував із правом внесення застави одного із заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації, повідомила пресслужба НАБУ, інформує ZN.ua .

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Підозрюваному у вимаганні хабаря передбачено тримання під вартою до 26 серпня з альтернативою внесення понад 800 тис. гривень. Його, ще одного заступника голови Тернопільської ОВА та голову Тернопільської обласної ради було викрито напередодні на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

В НАБУ не повідомили імені підозрюваного, однак у справі проходять голова Тернопільської облради Михайло Головко, перший заступник голови Тернопільської ОВА Ігор Дем'янчук та заступник голови ОВА Ігор Гайдук.