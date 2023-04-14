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2023-04-14
На нафтозаводі у Швеції арештували громадянку РФ із підозрою на шпигунство
Росіянка підозрюється у корпоративному шпигунстві.
На нафтопереробному заводі Preemraff у шведському місті Гетеборг арештували громадянку РФ, яку підозрюють у корпоративному шпигунстві, повідомляє місцевий телеканал
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Операція із затримання проведена вчора вдень і оточена "суворою секретністю". Розслідування проводить так звана «відкрита поліція», але, за даними журналістів, про справу вже повідомлено Службу безпеки Швеції.
За словами пресслужби заводу, росіянку затримали на робочому місці. Вона є співробітником одного із субпідрядників компанії. Кілька людей викликали на допит, а в їхніх будинках у різних місцях провели обшуки.
Анастасія Дейна, ZN.ua