На нафтозаводі у Швеції арештували громадянку РФ із підозрою на шпигунство

Росіянка підозрюється у корпоративному шпигунстві.

На нафтопереробному заводі Preemraff у шведському місті Гетеборг арештували громадянку РФ , яку підозрюють у корпоративному шпигунстві, повідомляє місцевий телеканал TV4 Nyheterna .

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Операція із затримання проведена вчора вдень і оточена "суворою секретністю". Розслідування проводить так звана «відкрита поліція», але, за даними журналістів, про справу вже повідомлено Службу безпеки Швеції.

За словами пресслужби заводу, росіянку затримали на робочому місці. Вона є співробітником одного із субпідрядників компанії. Кілька людей викликали на допит, а в їхніх будинках у різних місцях провели обшуки.