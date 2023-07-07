Росія та Китай посилюють шпигунство за Німеччиною — контррозвідка

Серйозною загрозою в Німеччині вважають здатність Москви саботувати основну інфраструктуру.

Військове розвідувальне агентство Німеччини попереджає, що Росія та Китай посилюють свою шпигунську діяльність у країні, цитує відомство POLITICO, інформує ZN.ua.

Росія та Китай посилюють шпигунство за Німеччиною — контррозвідка

У новій, опублікованій у п’ятницю доповіді, Служба військової контррозвідки Німеччини заявила, що країна має «високу цінність» для Росії, тому там розгорнуто «значну кількість російських розвідників».

Оскільки Німеччина почала активно підтримувати Україну боєприпасами та зброєю для відбиття повномасштабної агресії Росії, російські служби розвідують її ще більше інтенсивно.

Через те, що за останній рік Берлін видворив 40 російських дипломатів, здатність Росії шпигувати за Німеччиною дещо послабилась. Однак спецслужби очікують, що Росія намагатиметься компенсувати це іншими методами отримання інформації.

Здатність Росії саботувати основну інфраструктуру у звіті також назвали серйозною загрозою.

У доповіді також йдеться, що Китай здійснює «кібершпигунство, гібридні заходи, та класичні шпигунські операції», намагаючись домінувати на світовій арені.

«Китайські учасники інтенсивно використовують доступ до офісів і персоналу Бундесверу для збору інформації», — додали у військовому відомстві.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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