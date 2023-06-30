Голова Тернопільської облради Головко вийшов з-під варти, за нього внесли заставу

Тепер на підозрюваного у хабарництві покладені зобов'язання, зокрема носіння електронного засобу контролю.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко зміг вийти з-під варти після того, як був арештований у справі про вимагання та отримання хабаря від бізнесмена-волонтера. За підозрюваного внесли призначену йому заставу в розмірі 805 тисяч гривень, повідомив адвокат Олександр Тананакін у коментарі hromadske, інформує ZN.ua.

Після звільнення фігурант повинен дотримуватися низки зобов’язань:

  • носити електронний засіб контролю;
  • прибувати за вимогою до слідчого, прокурора й суду;
  • не залишати місто Тернопіль і Тернопільську область без дозволу;
  • повідомляти про зміну місць проживання чи роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд з України.

Під час обрання запобіжного заходу для Головка Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту із заставою у 13 млн грн.


Максим Царук, ZN.ua





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