Голова Тернопільської облради Головко вийшов з-під варти, за нього внесли заставу

Тепер на підозрюваного у хабарництві покладені зобов'язання, зокрема носіння електронного засобу контролю.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко зміг вийти з-під варти після того, як був арештований у справі про вимагання та отримання хабаря від бізнесмена-волонтера. За підозрюваного внесли призначену йому заставу в розмірі 805 тисяч гривень, повідомив адвокат Олександр Тананакін у коментарі hromadske , інформує ZN.ua .

Після звільнення фігурант повинен дотримуватися низки зобов’язань:

носити електронний засіб контролю;

прибувати за вимогою до слідчого, прокурора й суду;

не залишати місто Тернопіль і Тернопільську область без дозволу;

повідомляти про зміну місць проживання чи роботи;

утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду;

здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд з України.

Під час обрання запобіжного заходу для Головка Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту із заставою у 13 млн грн.