У Швеції заочно заарештували праворадикального політика, який палить Корани

Расмус Палудан у відповідь назвав шведську поліцію "ісламізованим смітником".

Прокуратура Швеції заочно заарештувала праворадикального політика та лідера партії «Жорсткий курс» Расмуса Палудана, який відзначився низкою ісламофобських акцій і, зокрема, спаленням Корану біля посольства Туреччини в Данії, інформує ZN.ua .

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Як повідомляє видання Aftonbladet, проти нього ведеться слідство за фактами розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а також образи та напади на посадовця.

У разі повернення з Данії, де він зараз перебуває, на батьківщину, його буде затримано. За словами прокурора Адрієна Комб'є-Хогга, політика, який відмовляється приїхати до Швеції особисто, може допитати датська поліція.

Сам Палудан назвав звинувачення «ідотськими» і розкритикував шведську поліцію, однак погодився на допит за допомогою відеозв'язку.

«Шведська поліція загалом і поліція міста Мальме зокрема не хочуть мене захищати, тому мені небезпечно приїжджати до Швеції. Поліція Мальме — це ісламізований смітник», — заявив він.

У січні Расмус Палудан публічно спалив копію Корану біля мечеті в Копенгагені та біля будівлі посольства Туреччини в Данії. Його акції привернули особливу увагу, оскільки призвели до напруження відносин та до тривалої паузи у переговорах між Туреччиною та Швецією і Фінляндією щодо їх вступу в НАТО.

Шведьскі ЗМІ припускали, що Палудан має зв'язки із російською терористичною групою найманців ЧВК Вагнера.

У березні влада Великої Британії заявила, що Расмусу Палудану заборонено в'їзд до країни через його плани провести провокаційні акції зі спалення Корану.