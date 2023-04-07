На Волині застрелився начальник прикордонної застави, розпочато розслідування — ЗМІ

Кримінальне провадження відкрили за статтями 115 та 425 ККУ - самогубство та недбале ставлення до військової служби.

Учора, 6 квітня, близько 15:00 у селі Пулемець Ковельського району виявили військовослужбовця з кулевим пораненням в голову. Його в критичному стані намагалися госпіталізували до Шацької районної лікарні, проте по дорозі у медзаклад в чоловіка зупинилося серце, розповідає регіональне видання "Волинські новини".

На Волині застрелився начальник прикордонної застави, розпочато розслідування — ЗМІ

За даними ЗМІ, у Держбюро розслідувань розповіли, що того дня військовий прикордонної служби проводив роботи з укріплення кордону. Його екскаватор наїхав на міну та підірвався, інформує ZN.ua.

"Водій екскаватора при цьому не постраждав. Невдовзі на місце події прибули начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби, - розповідають ЗМІ. - Після огляду території начальник відійшов нібито зателефонувати. Невдовзі пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову".

Розпочато кримінальне провадження за статтями 115 та 425 ККУ - умисне вбивство (самогубство) та недбале ставлення до військової служби. Тривають слідчі дії, встановлюються обставини трагедії.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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