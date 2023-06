Держдума у відповідь на ордер на арешт Путіна створила комітет з розслідування "злочинів України проти дітей Донбасу" - Британська розвідка

РФ таким чином намагається відвести увагу від власних злочинів.

Управління розвідки міністерства оборони Британії повідомляє , що 20 червня 2023 року Дума Росії проголосувала за створення парламентського комітету з розслідування ймовірних злочинів, скоєних українським урядом проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року, інформує ZN.ua .

Так Дума майже напевно реагує на міжнародний осуд депортації Росією дітей з окупованої України після її повномасштабного вторгнення. Цей крок, швидше за все, є одночасно формою «законотворчості» та сприянням російським інформаційним операціям. Перетворивши власне законодавство на зброю, РФ намагається заплутати наративи навколо власних кричущих дій.