Держдума у відповідь на ордер на арешт Путіна створила комітет з розслідування "злочинів України проти дітей Донбасу" - Британська розвідка

РФ таким чином намагається відвести увагу від власних злочинів.

Управління розвідки міністерства оборони Британії повідомляє, що 20 червня 2023 року Дума Росії проголосувала за створення парламентського комітету з розслідування ймовірних злочинів, скоєних українським урядом проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року, інформує ZN.ua.

Так Дума майже напевно реагує на міжнародний осуд депортації Росією дітей з окупованої України після її повномасштабного вторгнення. Цей крок, швидше за все, є одночасно формою «законотворчості» та сприянням російським інформаційним операціям. Перетворивши власне законодавство на зброю, РФ намагається заплутати наративи навколо власних кричущих дій.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/y1fx7IpGF6

??#StandWithUkraine ??pic.twitter.com/NzSOWUw8BM

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) June 22, 2023


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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