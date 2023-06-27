На Житомирщині ексначальник Держгеокадастру привласнив третину земель місцевої громади

Схему провернули після його звільнення із служби.

Колишній начальник Головного управління Держгеокадастру в в обні із областе після звільнення організував незаконний механізм привласнення державних лісових угідь на Житомирщині, інформує ZN.ua .

© СБУ

Як повідомили в Службі безпеки України, він незаконно вивів з комунальної власності майже 2 тис. гектарів землі на загальну суму понад 70 млн гривень, що становить фактично третину земель Барашівської територіальної громади.

Для реалізації «схеми» організатор залучив чотирьох державних реєстраторів і землевпорядників, очільницю місцевого сільгосппідприємства і свого колишнього водія. Вони незаконно переоформлювали гектари лісових угідь на підконтрольні комерційні структури приватного агросектору. Для цього до державних баз даних та майнових реєстрів вносили недостовірні дані.

СБУ зібрала дані про обурудки під час обшуків в адміністративному приміщенні регіонального управління Держгеокадастру та в офісах приватної компанії однієї з фігуранток.

Організатору схеми та шести його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою). Також арештовано активи агропідприємства, яке фігурує у «схемі». Готуються клопотання про накладення арешту на майно інших учасників злочину. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.