Кількість отриманої і розданої на громади гумдопомоги Чернігівською ОВА не співпадає - Тимчасова слідча комісія

Тимчасова слідча комісія Верховної ради виявила прямі порушення законодавства чиновниками Чернігівської ОВА щодо гуманітарної допомоги. Комісією було зафіксовано нецільове використання коштів, продаж гумдопомоги, не співпадіння кількості отриманою ОВА і розданої на громади допомоги та низка інших порушень.

Про це повідомляє народний депутат Сергій Козир у Facebook.

У Чернігові відбулось чергове засідання ТСК ВРУ з питань можливого порушення законодавства у сфері гуманітарної допомоги, де були присутні представники виконавчої влади, національної поліції, СБУ, ДБР та прокуратури. В комісії зазначають, що побачили ряд проблем, які вказують на пряме порушення законодавства, інформує Апостроф.

"У квітні Чернігівською ОВА були закуплені продукти тривалого зберігання на декілька мільйонів гривень, які не передбачені для закупівлі відповідно до постанови КМУ. Особливо це стосується закупівлі майже 18 тис. банок згущеного молока, яке не відповідає вказаним стандартам ДСТУ. Це каже про нецільове використання бюджетних коштів" - розповідає Сергій Козир.

Серед порушень були виявлені і факти продажу гумдопомоги, передачі її особам які були за кордоном та не співпадіння кількості отриманої Чернігівською ОВА і розданої на громади допомоги.

"Встановлено факт передачі посадовими особами Чернігівської ОВА 15 вагонів гуманітарної допомоги людині, яка на момент отримання офіційно перебувала за кордоном. В одному з магазинів, який раніше був визначений як склад гуманітарної допомоги, була проведена контрольна закупка, під час якої члени ТСК придбали товари з ознаками гуманітарної допомоги. Крім того, є проблеми з обліком допомоги. Наприклад, ми побачили документи, в яких ОВА була отримувачем однієї кількості гуманітарки, коли реально на громади було видано значно менше. Тож питання: куди поділась різниця? Також ми заслухали свідка, яка розповіла, що на її базі зберігалась гуманітарна допомога з протермінованим строками вживання" - пише нардеп.

Окремо ТСК вивчила питання видачі дозволів на перетин кордону, яке знаходиться в зоні відповідальності чиновників Чернігівської ОВА.

"Після детального вивчення членами ТСК програми "Шлях", яка дозволяє волонтерам виїзжати за кордон, було відправлено звернення до ДПСУ з проханням відстежити переміщення випадкових 10 осіб з Чернігівської області. Результати вражаючі – 5 чоловіків так і не повернулись в Україну", - наголошує нардеп.


Іван Троянов, Апостроф





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