Рекордна кількість за увесь час: скільки посвідок на проживання країни ЄС видали торік росіянам

Найбільше посвідок на проживання росіянам видала Німеччина.

За перший рік війни в Україні понад 94 тисячі росіян отримали первинні посвідки на проживання у країнах ЄС, йдеться у матеріалі видання «Верстка» із посиланням на базу Євростату, інформує ZN.ua .

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Найбільше посвідок на проживання росіянам видала Німеччина?—16 066. До п'ятірки найбільш лояльних до мігрантів країн увійшли також Іспанія (12 611 посвідок), Польща (12 277), Фінляндія (8 183) та Франція (6 874).

Найменше посвідок на проживання громадяни Росії отримали в Румунії (248), Люксембурзі (391) і на Мальті (447).

Наразі статистика охоплює дані, отримані від 24 з 27 країн ЄС.

Свої цифри по виданих посвідках на проживання наразі не надали Хорватія, Литва та Кіпр. Проте вже зараз їх кількість є рекордною за всю історію спостережень Євростату з 2008 року.

Попередній рекорд було зафіксовано у 2021 році, коли ВНП у Євросоюзі отримали 82 900 росіян. До цього кількість одержувачів видів на проживання серед громадян Росії не перевищувала 76,1 тисяч осіб на рік.