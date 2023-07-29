28 липня росіяни різко скоротили кількість напрямків для наступу – Генштаб

Загарбники намагалися просунутися лише на лиманському та мар’їнському напрямках.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook, що 28 липня на усіх ділянка фронту відбулося 27 бойових зіткнень. Свої наступальні потуги росіяни зосередили тільки на двох напрямках, інформує ZN.ua.

28 липня росіяни різко скоротили кількість напрямків для наступу – Генштаб

На лиманському напрямку росіяни намагалися наступати в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, проте без успіху. При цьому українські бійці успішно відбили атаки російських військ в районі міста Мар’їнка.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог продовжує вести оборонні дії. Основні зусилля тут він зосереджує на тому, щоб не допустити просування наших військ. Водночас Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.


Іван Шевчук, ZN.ua





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