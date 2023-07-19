Іспанія відправила Україні ще одну партію танків — названо кількість та час прибуття

Вони стануть частиною військової підтримки, яку Мадрид надає Києву.

Іспанія відправила Збройним Силам України останню партію німецьких танків Leopard 2A4. Про це пише видання Europa Press з посиланням на заяву міністерки оборони країни Маргарити Роблес, інформує ZN.ua .

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Зазначається, що чиновниця оприлюднила дану інформацію після зустрічі у форматі Рамштайн 18 липня. Йдеться про чотири бойові машини - раніше Іспанія передала ЗСУ шість Leopard 2A4. Нову партію танків доставляють морем, вони прибудуть до пункту призначення наступного тижня.

За заявами Роблес, окрім танків, Україна також отримає від Іспанії 10 бронетранспортерів M113, кілька броньованих всюдиходів, вантажівки, машини швидкої допомоги та боєприпаси. Поставки озброєння почнуться найближчим часом.

Leopard 2 - це основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann. Він є наступником Leopard 1. Leo 2 використовують збройні сили багатьох країн НАТО та союзників альянсу. Загалом на даний момент випущено більше 3200 танків цієї моделі.