Єврокомісія погодилась змінити пільговий режим торгівлі з Україною
Єврокомісія пішла на поступки виробникам сільгосппродукції.
Єврокомісія запропонувала ще на один рік продовжити пільговий режим торгівлі з Україною, який передбачає тимчасове скасування мит і квот на український експорт до ЄС. Однак деякі зміни будуть все ж таки внесені. На такі поступки ЄС пішов з метою посилити захист власних виробників сільгосппродукції,
Зазначається, що оновлені автономні торговельні заходи доповнять посиленим механізмом захисту внутрішнього ринку ЄС або окремих держав ЄС, враховуючи значне зростання імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції з України у 2022 та 2023 роках.
"Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено "екстрене гальмування", яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023 роках. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить ці обсяги, мита будуть повторно введені", – пояснили у Єврокомісії.
Паралельно пропонується ще на один рік продовжити призупинення всіх мит на молдовський імпорт, які діють з липня 2022 року. Однак про можливі обмеження для товарів з Молдови не повідомляється.
Тепер ці пропозиції Єврокомісії має розглянути Європарламент і Рада ЄС. Дія поточних торговельних преференцій для України спливає 5 червня 2024 року, а для Молдови – 24 липня 2024 року.