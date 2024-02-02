Єврокомісія погодилась змінити пільговий режим торгівлі з Україною

Єврокомісія пішла на поступки виробникам сільгосппродукції.

Єврокомісія погодилась змінити пільговий режим торгівлі з Україною

Єврокомісія запропонувала ще на один рік продовжити пільговий режим торгівлі з Україною, який передбачає тимчасове скасування мит і квот на український експорт до ЄС. Однак деякі зміни будуть все ж таки внесені. На такі поступки ЄС пішов з метою посилити захист власних виробників сільгосппродукції, повідомляється у пресрелізі Єврокомісії, інформує ZN.ua.

Зазначається, що оновлені автономні торговельні заходи доповнять посиленим механізмом захисту внутрішнього ринку ЄС або окремих держав ЄС, враховуючи значне зростання імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції з України у 2022 та 2023 роках.

"Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено "екстрене гальмування", яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023 роках. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить ці обсяги, мита будуть повторно введені", – пояснили у Єврокомісії.

Паралельно пропонується ще на один рік продовжити призупинення всіх мит на молдовський імпорт, які діють з липня 2022 року. Однак про можливі обмеження для товарів з Молдови не повідомляється.

Тепер ці пропозиції Єврокомісії має розглянути Європарламент і Рада ЄС. Дія поточних торговельних преференцій для України спливає 5 червня 2024 року, а для Молдови – 24 липня 2024 року.


Олена Середа, ZN.ua





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