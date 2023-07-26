У Костянтинівці зросла кількість жертв унаслідок обстрілу касетними боєприпасами

Кількість загиблих зросла до трьох.

У лікарні померла дівчинка 2011 року народження, яку вчора росіяни поранили під час обстрілу Костянтинівки касетними боєприпасами. Таким чином, унаслідок ворожої атаки загинули три людини, серед них двоє дітей. Ще шестеро осіб мають поранення, розповів у етері телемарафону очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує ZN.ua .

© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

Учора, 24 липня, близько 19:00 окупанти вдарили касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч" по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. У результаті поранень на місці загинули 10-річний хлопчик і 28-річний чоловік. А вже сьогодні, попри зусилля медиків, у лікарні померла дівчинка 2011 року народження.

Також шестеро людей мають поранення, їхньому життю немає загрози. За словами Кириленка, у матері загиблого хлопчика погіршився стан, тому її доправили у сусідню область для надання кваліфікованої допомоги.

Голова Донецької ОВА закликав батьків евакуювати дітей із зони бойових дій. За його словами, влада забезпечить усе необхідне для цього.

«Не маючи успіхів на фронті, ворог застосовує касетні боєприпаси проти цивільного населення. Це чергове підтвердження нелюдських вчинків і злочинів російських окупантів. Тому закликаю батьків із дітьми не нехтувати своєю безпекою та евакуюватися», - підсумував Кириленко.