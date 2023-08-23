"Агресор перетворюється на жертву": президент Нііністе спрогнозував, чи втрутиться РФ у вибори у Фінляндії

Кремль прагне, аби у росіян не склалося враження, що фіни та шведи вступили в НАТО завдяки агресії РФ.

Попри потужні спроби гібридного впливу та атаки, які стали вже звичною для Росії практикою, є сумніви, що Москва втрутиться у вибори у Фінляндії, перший тур яких запланований на 28 січня 2024-го, заявив президент Саулі Нііністе. За його словами, які цитує Yle, у РФ можуть виникнути труднощі з пошуком фаворита.
© Саулі Нііністе/Twitter

Та здійснення агресором провокацій та різного роду пакостей виключати не можна.

За словами президента, РФ намагається створити у своїх громадян хибне уявлення про країну, представивши її в ролі чергового ворога. У Кремлі прагнуть, аби росіяни не вважали, що Фінляндія та Швеція вступили в НАТО завдяки російській агресії.

"У Росії "причини та наслідки перевернуті догори дриґом. Агресор перетворюється на жертву. Загроза та небезпека нібито виходять з боку Фінляндії та Заходу", – пояснив Нііністе.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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