Глава МЗС Литви: Росія чинить геноцид, озброїти жертв — не вибір, а обов'язок

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що діям Росії нема виправдань

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на останні ракетні удари Росії і закликав озброювати Україну як постраждалу від геноциду. Таку заяву він опублікував на своїй сторінці у соцмережі X, інформує ZN.ua .

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"Більше немає виправдань. Більше немає сірих зон. Росія чинить геноцид серед білого дня і пишається цим. Озброїти жертв - це не вибір, це обов'язок", — наголосив він.