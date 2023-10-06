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2023-10-06
Глава МЗС Литви: Росія чинить геноцид, озброїти жертв — не вибір, а обов'язок
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що діям Росії нема виправдань
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на останні ракетні удари Росії і закликав озброювати Україну як постраждалу від геноциду. Таку заяву він
© прес-служби Міноборони України
"Більше немає виправдань. Більше немає сірих зон. Росія чинить геноцид серед білого дня і пишається цим. Озброїти жертв - це не вибір, це обов'язок", — наголосив він.
Ірина Мамчур, ZN.ua